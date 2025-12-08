Lando Norris a Wentworth (Getty Images)

Lando Norris è sempre più uno di noi. Il neo campione del mondo di Formula 1 ha letteralmente perso la testa per il golf, sport che ha scoperto appena sei anni fa grazie a Carlos Sainz. Da buon golf addicted, oggi l’inglese gioca otto di handicap. Di certo non appena staccherà il piede dall’acceleratore della sua monoposto, cercherà di migliorarsi ancora.

di Sauro Legramandi

A pensarci bene può sembrare assurdo: dal volante e dai cavalli di una McLaren al carrello e ai ferri di una sacca da golf. Dai centesimi di secondo che decidono una carriera ai minuti di attesa perché si liberi il green. Dal caos al silenzio. Eppure, per Norris Formula 1 e golf sono gli opposti della stessa medaglia: la competizione. Adrenalina pura, solo in gradazioni diverse.

Lando Norris in campo a Wentworth

LAS VEGAS Lando Norris alla The Netflix Cup (Foto di David Becker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Le tracce più recenti di Lando Norris golfista portano in Inghilterra. A settembre, a Wentworth (non lontano dal McLaren Technology Centre) l’inglese ha giocato la Pro-Am del BMW PGA Championship. Norris era nel team con Matthew Fitzpatrick. In gara, oltre a undici giocatori candidati alla Ryder Cup 2025, c’erano stelle come Gareth Bale, Zak Brown, Robbie Fowler, John Terry, Andy Murray…

Nel 2023 il pilota, oggi 29enne, ha partecipato anche alla Netflix Cup al Wynn Golf Club di Las Vegas. In coppia con Rickie Fowler, Norris diede filo da torcere al duo Carlos Sainz–Justin Thomas, che poi conquistò il trofeo.

“Il golf era la cosa più noiosa al mondo”

LAS VEGAS Carlos Sainz Jr. e Lando Norris (Foto di David Becker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

È stato Golf Digest a far emergere il Norris golfistica. In un’intervista l’inglese ha raccontato così il suo primo approccio al green: “Non mento, guardavo il golf in televisione e pensavo: ‘è la cosa più noiosa del mondo’.” Poi l’allora compagno Carlos Sainz lo convinse ad accompagnarlo in campo e tutto cambiò.

“Sono completamente dipendente – dice oggi -, non so nemmeno spiegarvi quanto lo sia. Lo seguo ogni settimana, lo guardo in tv, controllo il mio handicap. Il golf è un virus che mi ha colpito forte: è fantastico.»

Oggi Norris paragona la ricerca del miglioramento nel golf alla caccia infinita al giro perfetto in pista.

Ad Augusta National e da Michael Jordan: Norris ovunque

Complice il continuo girovagare per la Formula 1, Lando Norris ha avuto la possibilità di giocare in alcuni dei campi più esclusivi al mondo. Ha vissuto l’emozione di imboccare Magnolia Lane (e sfoggia spesso il cappellino verde preso ad Augusta National) e ha giocato al Grove XXIII, il club privato di Michael Jordan in Florida, dove ha girato insieme a Dustin Johnson.

A Phoenix, invece, ha giocato in passato con Jon Rahm e Joaquin Niemann.

“Vedere come ragionano sul campo e la loro mentalità è incredibile – raccontava Norris -. Cercano sempre di darmi consigli per aiutarmi. Magari non sono bravissimo a trasformarli subito in miglioramenti, ma ci provo.”



Chissà se loro, in cambio, avranno messo in pratica qualche sua dritta sulla guida.