La Liguria del golf è pronta a scendere in campo: la Delegazione Regionale della Federazione Italiana Golf ha alzato il sipario sulla stagione 2026 presentando il calendario degli eventi. Otto circoli, due campi pratica, una stagione che va da marzo a dicembre.

La stagione 2026 si preannuncia tra le più ricche con iniziative che coprono ogni angolo di questa regione e si rivolgono a un pubblico sempre più ampio: amateur di alto livello, principianti, famiglie, persone con disabilità e turisti.

Come ha dichiarato il delegato regionale Roberto Damonte “siamo davanti a un momento importante per il golf ligure, in cui coesione e autonomia dei nostri circoli si traducono in iniziative concrete che valorizzano sport e territorio.”

Le iniziative principali della stagione

La novità più attesa è Liguria Golf in Rosa, circuito interamente dedicato alla partecipazione femminile con otto tappe presso tutti i circoli liguri. Si parte il 2 maggio al Castellaro e si chiude il 31 ottobre ad Arenzano.

Arriva alla seconda edizione Golf Oltre Ogni Barriera, progetto pensato per rendere il golf inclusivo e accessibile alle persone con disabilità. Quattro appuntamenti con esperienze in campo, incontri con atleti paralimpici e gare dedicate, organizzati dai circoli La Pineta di Arenzano, Rapallo, Albisola e Genova Sant’Anna.

Proprio il Golf Club Genova Sant’Anna ospiterà un evento di portata internazionale: i Campionati Europei a Squadre per persone con disabilità, in programma dal 16 al 18 luglio in collaborazione con FIG ed EDGA.

Con Golf in Strada il golf esce dai circoli e approda nelle piazze e negli spazi pubblici, per avvicinare cittadini e turisti alla disciplina in modo diretto e informale.

Giunge alla terza edizione il Liguria Golf Experience Tour, il progetto di punta della stagione: ogni tappa diventa un’esperienza integrata di sport, ospitalità e paesaggio, rafforzando l’identità golfistica regionale e il turismo sportivo. A supporto, la Liguria Golf Experience Member Card – attivabile presso i circoli – offrirà promozioni e condizioni agevolate ai golfisti italiani e stranieri durante tutto l’anno.

Proseguono inoltre i progetti già avviati: Play 36/54, il circuito Golf in Fiore dedicato ai volontari e Golf a Scuola per la promozione giovanile. In sviluppo anche nuove iniziative non ancora annunciate ufficialmente.