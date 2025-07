Un momento della presentazione di GOLFPOP

Un venerdì mattina di fine marzo Matilde, 25enne che non ha mai giocato in vita sua, si presenta un importante circolo della Lombardia. “Buongiorno, vorrei provare il golf. Cosa devo fare?”. Il segretario: “Deve iscriversi a Federgolf per avere l’assicurazione. La tessera per i neofiti costa 10 euro e se paga oggi ci vediamo lunedì”. Parole da protocollo (tempi tecnici del bonifico). Matilde esce, trova un campo da padel, paga, le danno la racchetta e gioca subito. Anche per evitare situazioni simili la Federazione Italiana Golf ha deciso di cambiare marcia, lanciando GOLFPOP.

GOLFPOP viene descritto come un approccio innovativo. Un sistema che coinvolge neofiti, giocatori, ex golfisti, circoli e Federgolf. Nelle intenzioni dei promotori si tratta di un modo diverso di comunicare e tracciare lo stato del golf in Italia.

Chi conosce il marketing parla di Matilde come di una mistery shopper, ossia di un finto cliente in missione per sondare il comportamento dei dipendenti. “Quella segreteria ha risposto come trent’anni fa” spiegano da Federgolf. Una volta incassati i dieci euro, sarebbe partito il bonifico bancario che, essendo venerdì, a Roma avrebbero visto solo lunedì mattina. La tessera federale sarebbe arrivata quindi con massima calma. Ma Matilde ha voglia di giocare e non aspetta la burocrazia.

Matilde e il golf: secondo tentativo in segreteria

Torniamo alla nostra aspirante golfista. Matilde non si demoralizza dopo il primo flop. A lei il golf piace e vorrebbe provare.

La mamma ha un amico che conosce un ragazzo che lavora con un tizio iscritto a un altro circolo. Madre e figlia si presentano in quella seconda segreteria aggiungendo la frase: “Il vostro contatto me l’ha dato il signor Pinco Pallino”. Il segretario si ricorda della telefonata di Pinco del giorno prima e lascia partire un bel sorriso. Poi spiega: “Sono 10 euro e, visto che sei amica del signor Pallino, la tessera te la faccio subito”.

A conoscenza del precedente e vista la gentilezza dell’uomo, la madre si fa prendere dallo slancio. “Senta, se prova mia figlia provo anche io. Posso?”. Il segretario prende qualche secondo di tempo prima di rispondere. “Signora, per lei sono 1.800 euro di quota annuale, tessera federale compresa”.

Superfluo scrivere che le due donne abbiano alzato i tacchi e salutato.

Matilde e il golf: terzo tentativo in segreteria

Nella terza missione da mistery shopper accade l’esatto opposto. Altro circolo e altro (disperato) tentativo di Matilde di avvicinarsi al golf. La ragazza si presenta nella segreteria di un circolo grande ma non storico, spiega cosa cerca e ottiene la risposta desiderata. “Può andare in campo subito senza tessera (quindi senza copertura assicurativa federale ndr) pagando un green fee di 15 euro”.

“Quante Matilde ci sono in giro per i nostri circoli? Una, due o cento? Adesso lo sapremo con certezza perché la sua richiesta passerà dalla piattaforma GOLFPOP. Sappiamo – fanno sapere da Federgolf – anche di segreterie che non conoscono o non usano il servizio Paga e attiva di Federgolf. Basta avere una carta di credito intestata al circolo, strisciare come per un qualsiasi pagamento e la tessera viene attivata in un minuto”.

GOLFPOP per fare crescere i golfisti

GOLFPOP vuole far crescere il numero dei golfisti nel nostro Paese. Serve a neofiti, a chi gioca già ma anche agli ex golfisti. Per chi ha smesso sono in calendario promozioni mirate “per far capire che il golf in Italia è cambiato”.

Al centro c’è una piattaforma digitale dove confluiscono anche i paga e attiva di turno. “E’ un universo nuovo – spiega Alessandro Bellicini, ideatore di GOLFPOP – che parla con un linguaggio nuovo, con una grafica nuova e con un metodo nuovo per arrivare a tutti i possibili giocatori di golf.

Sulla piattaforma, anticipata all’Argentario Golf Club durante il recente Open d’Italia, ci saranno il nome del circolo contattato dalla Matilde di turno e l’esito del contatto. Con pochi clic arriverà subito la GOLFPOP Card per accedere, tesserarsi a Federgolf e andare in campo per la prima volta con un maestro.



GOLFPOP tra lavoro, eventi e gift card

Si parla ai giovani con un linguaggio destinato ai giovani. E si pensa anche al loro futuro. “Chi frequenta l’Agraria o l’Alberghiero deve sapere che il golf offre posti di lavoro come (se non più di) altri settori – prosegue Bellicini -. Per questo abbiamo GOLFPOP JOB. Abbiamo lo spazio GOLFJOB ABILITY pensato per disabili, le varie partnership con altre discipline sportive, la gift card per amici o parenti. E ancora il GOLFPOP KIT per agevolare chi inizia e non ha un bastone. Poi c’è il settore delle attivazioni on field, vale a dire il capitolo eventi promozionali in loco”.



Soddisfatto e fiducioso Cristiano Cerchiai. “È uno strumento – dice il presidente di Federgolf – che unisce marketing, comunicazione e tracciabilità dei dati, aspetti che reputo fondamentali. GOLFPOP sarà a beneficio di tutti i circoli italiani”.



Siamo pronti a far diventare il golf cultura popolare?